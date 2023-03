Mon enfant est hyper. Anxiété, émotivité, troubles de l'attention et du sommeil... aidez votre enfant au quotidien !

Les enfants HPI ou hypersensibles ont un fonctionnement cérébral plus rapide, plus intense. C'est un don dont il faut prendre soin pour qu'il s'épanouisse. Il répondra à toutes vos questions : pour comprendre ce qui se passe dans son cerveau et pourquoi il est spécial ; pour répondre de façon adaptée à toutes les situations concrètes du quotidien et en exprimer tout le potentiel. Des outils à utiliser quand ça ne va pas, des techniques pour réguler l'incroyable trésor que sont l'hypersensibilité et le haut potentiel, des méthodes pour adapter votre comportements et gérer les moments difficiles, des exercices de libération émotionnelle, etc. En un mot : votre enfant est HP ou hypersensible, et ce n'est pas un problème !