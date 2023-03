Déserts et savanes. Protégeons les animaux

Un livre-jeu éducatif consacré aux espèces menacées de la planète qui stimule la curiosité et l'apprentissage. Soulevez les petites fenêtres à l'intérieur du livre et découvrez de nombreux faits intéressants sur les animaux des deserts et savanes, l'environnement dans lequel ils vivent et pourquoi ils sont en danger. Jouez ensuite avec les cartes mémo et entraînez votre mémoire ! Un livre-jeu éducatif consacré aux espèces menacées de la planète qui stimule la curiosité et l'apprentissage.