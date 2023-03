De vieux en mieux. Vivants jusqu'au bout !

Au coeur du débat sur la fin de vie, ce volume conçu au sortir d'une pandémie qui vit souvent les vieux traités comme des citoyens de seconde zone, est un véritable coup de gueule et un témoignage d'engagement pour une vieillesse digne et sereine. Dénonçant notre mode de vie ultra capitaliste qui pousse à l'isolement de personnes âgées vulnérables, invisibilisées et démonétisées car improductives, le docteur Emmanuelli propose des solutions concrètes qui passent par une revalorisation du soin et des personnels de soin à domicile. Pour tourner le dos au tout-Ephad et à ses dérives gestionnaires, il prône une autre approche de la vieillesse et de la mort, fondée sur un rapport au temps apaisé et sur une reconnaissance de l'irréductible humanité de chacun jusqu'à son dernier souffle. Pour conjurer les menaces de la banalisation de l'euthanasie, il en appelle à la transcendance et à un apprentissage d'un Carpe Mortem. On ne sort pas indemne de cette lecture qui bouscule nos confortables aveuglements face au traitement que nos sociétés réservent à nos anciens. Le plaidoyer d'un homme qui a fait la preuve de son engagement et a su, à chaque âge de sa vie, déplacer des montagnes. Le combat de ses quatre-vingt printemps.