Les données probantes et l’éducation

Comment réformer nos systèmes éducatifs au XXIe siècle ? Les recherches scientifiques dites evidence-based education ou données probantes sont un outil au service d'une école plus efficace. Regroupant les spécialistes francophones de la question, ce livre analyse les modalités de telles recherches mais aussi leurs usages, leurs finalités et leurs perspectives avec comme objectif de : de préciser le rôle possible de l'intégration des données probantes dans les recherches en éducation ; d'intégrer, si les recherches sont concluantes, des pratiques pédagogiques nouvelles (yoga, méditation, école du dehors...) dans les systèmes éducatifs publics. Sujet d'actualité mais aussi question vive de la recherche, les différentes contributions interrogent directement les liens entre expérimentations par les données probantes et réformes éducatives.