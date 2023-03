Not this time tome 2

Quand les opposés s'attirent... Ella lutte difficilement contre son anxiété et son trouble du comportement alimentaire. Aidée de Jason, elle arrive néanmoins à se relever, retourne au lycée et laisse une autre chance à Nick. Malheureusement, Ella va vite se sentir dépassée, surtout lorsqu'un drame familial vient tout compliquer. Cette fois, c'est la goutte de trop, Ella ne peut pas rester à Ocean Bay et prend des décisions désespérées. Elle accepte de partir en tournée avec son groupe de musique et laisse sa famille, ses amis et un Nick dévasté derrière elle. Nick et Ella vont-ils réussir à se faire confiance et se découvrir à nouveau ?