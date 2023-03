Kowloon Generic Romance Tome 7

Je suis un mensonge. Dans Kowloon où les certitudes n'existent pas, est-ce la seule certitude pour Kudô ? Je suis différente, mais je suis pareille. Kudô me côtoie au quotidien, moi qui ai le visage de Reiko B... Se pourrait-il que... ? Alors que Reiko est découragée, et pense quitter Kowloon, Kudô lui dit : "Tu n'iras nulle part ! Reste toujours avec moi ! " . Ses sentiments deviennent de plus en plus évidents, et de moins en moins compréhensibles.