Kingdom Tome 65

En marche vers la bataille décisive ! 233 av. J-C : La conquête du Nord de Zhao. L'armée de Qin est parvenue à défaire les troupes du général Kochô, et se trouve désormais à proximité immédiate de Bujô et de Heiyou, les deux dernières villes qui lui barraient la route de la capitale de Zhao. Mais l'ingénieux stratège Riboku, de nouveau aux commandes de l'armée ennemie, parvient à entraver leur marche. Le grand général Ousen et le commandant Shouheikun, contraints de modifier leurs plans, désignent donc un nouvel endroit où devra se tenir l'ultime confrontation entre les deux forces en présence...