Le changement climatique

Est-ce la première fois que le climat change ? Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle ? Quels sont les principaux gaz responsables du réchauffement ? Est-ce que je contribue au changement climatique en respirant ? Pourquoi le niveau des mers monte-t-il ? Avec ce livre, pars à la découverte du changement climatique, de ses caractéristiques et conséquences, et de ce que tu peux faire pour lutter contre ! Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions et à bien d'autres encore. Et, en bonus, des jeux pour tester tes connaissances !