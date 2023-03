Rêves lucides : explorez vos rêves pour mieux apprendre à les contrôler. Préfacé par Xavier Cornette. Préfacé par Xavier Cornette de Saint Cyr

Qu'est-ce qu'un "rêve lucide" ? Vous arrive-t-il d'en faire ? Comment les maîtriser et les provoquer ? Le rêve lucide est la capacité à contrôler nos rêves, les ordonner et les mener selon un scénario que nous avons nous-mêmes établi. Mais c'est aussi la faculté d'en avoir conscience, car nous ignorons la plupart du temps que nous rêvons... lorsque nous rêvons. Dans cet ouvrage, Olivier Cochet vous donne toutes les clés de compréhension des rêves et de leur interprétation pour mieux vous lancer dans l'art du rêve lucide et toutes les perspectives qu'il offre : mieux-être, exploration de ses émotions et de sa personnalité, recherche de solutions à initier dans la vie quotidienne... Illustrations de Roxane Le Saux (@_oineko_) et Eloïse Bernelin (@elomissdessin)