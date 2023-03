Il n'y aura pas de vivant sans dévoration. "Laissant surgir d'outre-tombe les monstres du passé, les songes dessinent ce qu'Homo sapiens sapiens perçoit, obscurement, comme les menaces du futur. Ainsi peuplés de cataclysmes et de bêtes, les rêves constituent peut-être des réminiscences de peurs immémoriales, des rappels de la précarité du corps - cette machine gorgée d'eau et pourtant si vite noyée, ce prédateur si facilement dévoré". Premier roman de la Québécoise Christiane Vadnais, Faunes observe au microscope l'évolution du cataclysme en cours et estompe les frontières échafaudées de longue date entre l'homme et la nature.