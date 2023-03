La guerre de près et de loin, XXe-XXIe siècles

Comme toute réalité sociale, la guerre - telle qu'elle se déroule de nos jours- n'est pas seulement un fait en soi mais surtout un événement vécu et rapporté par des témoins, des victimes et des acteurs, situés à la fois près et loin du terrain du conflit. La guerre est donc un objet de représentations individuelles ou collectives. Comment la guerre peut-elle être étudiée dans toute sa complexité ? Comment les acteurs et les observateurs de la guerre construisent-ils des points de vue souvent irréconciliables ? Comment se fixe la figure de l'ennemi et de ses représentations pour susciter l'adhésion et pour mobiliser, pour fabriquer du rejet ou du consentement, pour instituer la norme du juste et de l'injuste ? Ces questions structurent cet ouvrage, composé dans le cadre du projet Sorbonne War Studies pour répondre à un double défi. Il s'agit d'appréhender la représentation de la guerre à la fois comme une perception consensuelle et comme une projection manipulée, tout en établissant une féconde discussion entre des spécialistes de plusieurs disciplines (la géographie, l'histoire, l'histoire de l'Art et l'Archéologie, la sociologie) et de différentes aires géographiques. L'objectif est de mettre à jour et de décrypter, derrière les images et la communication contrainte, en allant parfois au plus près de l'expérience du combat, les différents points de vue sur des conflits violents contemporains proches ou lointains.