Mettre en oeuvre la coéducation en classe

On l'oublie trop souvent, la coéducation est une réalité ! C'est le même enfant, qui prend son petit-déjeuner, travaille la journée à l'école sous l'autorité d'un enseignant, est pris en charge par des animateurs... avant de rentrer à la maison. Loin de la suspicion réciproque entre enseignants et parents, ce livre invite à construire une coéducation délibérée, interactive. "Accueillir" , "inviter" , "écouter" , "intégrer" sont les maîtres-mots d'un enseignant solide et serein qui n'a rien à craindre des parents. C'est l'inverse : il sait qu'il ne pourra jouer pleinement son rôle que si les parents jouent pleinement le leur. Qu'il s'agisse de l'usage des écrans, du goût de lire ou d'écrire, les enseignants ont besoin des parents et les parents des enseignants. Clothilde Jouzeau fait donc le pari d'inviter les parents dans la classe, pas seulement pour assister à ce qui s'y fait, mais surtout pour co-construire les apprentissages et les différentes activités : sorties au musée ou dans le quartier, expositions dans la classe, ou encore des ateliers qui s'appuient sur les savoir-faire des parents : bricolage, jeux de société, cuisine, calligraphie... Coopérer avec les parents permet de créer un lien fort entre l'école et les familles et d'établir un climat de confiance propice à la réussite de tous les élèves.