Ce projet photographique a eu pour ambition de réaliser le portrait d'une soixantaine de personnes (80% de femmes et 20% d'hommes reflétant la proportion des exécutions de sorcières) qui auraient pu, en d'autres temps, être accusées de crime de sorcellerie. A partir des catégories développées par Mona Chollet ("Sorcières : La puissance invaincue des femmes"), actualisées et réinterprétées, l'autrice a choisi de les représenter telles des suspectes, à l'aide d'un signalement photographique et d'une fiche anthropométrique.