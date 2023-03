Le système électrique pour les nuls

Cet ouvrage, destiné à un large public, vous dit tout sur l'électricité, de la création du système électrique d'hier à celui de demain, qui devra intégrer davantage d'énergies renouvelables. Il donne également les clés de compréhension de la crise de l'énergie que connaissent actuellement la France et l'Europe. Nous venons de passer d'un monde où l'électricité était abondante et bon marché à un monde où elle est devenue rare et coûteuse. Ainsi les bulletins météorologiques des chaînes de télévision commencent-ils à intégrer une " météo de l'électricité " pour nous inciter à la sobriété en période de tensions entre la production et la consommation : EcoWatt. Pourquoi ? On ne se posait pas tant de questions " avant ". Quels sont les mécanismes à l'oeuvre pour que, lorsqu'on rentre chez soi et qu'on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume aussitôt ? Nul miracle ici : c'est le fruit d'un système complexe et d'une incroyable précision, partant d'un site de production tel qu'une centrale nucléaire ou un parc d'éoliennes, passant par un réseau de transport, puis de distribution, avant d'atteindre nos compteurs pour alimenter, enfin, nos prises de courant. Le tout implique qu'à chaque seconde la production soit égale à la consommation pour ne pas provoquer de coupure de courant. Cet ouvrage aborde tous les aspects de ce système : son histoire - jusqu'à la crise actuelle -, son fonctionnement, ses différents enjeux jusqu'aux évolutions qu'implique l'objectif national d'atteindre la neutralité des émissions de CO2 en 2050. Il s'agit du premier livre qui présente l'ensemble du système électrique, "du producteur au consommateur". Il éclaire les problématiques environnementales et les choix qui seront faits en ce qui concerne les futurs énergétiques possibles (nucléaire, énergies renouvelables, hydrogène...)