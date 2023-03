Sexo Love. Le carnet pour te reconnecter à ta sexualité

Le premier journal d'introspection pour une vie intime épanouie ! Bien dans son corps, bien dans sa tête ! Et si ce dicton fonctionnait aussi avec notre sexualité ? Trop souvent nous étouffons nos désirs et envies afin de correspondre à une vision stricte de notre intimité. Pourtant, se reconnecter à soi passe également par se reconnecter à son corps et toute sa sexualité. Découvre dans ce journal intime unique, entre exercices d'introspection, bullet journal, jeux et quizz ludiques de self-love de nombreuses pistes et activités pour avoir toutes les clefs de ton plaisir en main. Seul·e ou à deux, l'exploration de ton bien-être intime commence aujourd'hui ! à propos de l'auteure : Louise Brunet a travaillé quelques années en tant que maquilleuse dans la mode. Suite à un changement de vie, elle a démarré une formation de naturopathe tout en créant le blog "Sois bio et bats toi", devenu aujourd'hui "La féminologie". 5 ans plus tard, elle vit de son activité de blogueuse et de naturopathe orientée sur l'intime féminin. Elle est également l'auteure de "50 questions pour tout savoir sur ton intimité" et "Intime, guide pratique de déconstruction des tabous féminins" aux éditions Améthyste.