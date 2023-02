La vie est belle. De Frank Capra

Ce film est considéré comme le film de Noël par excellence, un classique de l'histoire du cinéma qu'on ne peut pas ne pas diffuser et regarder pendant les fêtes, la somme de la poétique sentimentale et de la vision politique de son réalisateur. Et pourtant, la production et le succès critique de La Vie est belle ont connu plusieurs rebondissements au cours des décennies. Ce livre propose d'analyser le film en le replaçant dans son contexte historique et de réalisation, en faisant ressortir sa force polémique, sa construction dramatique, les aspects inventifs et surprenants de sa mise en scène et de son écriture pour lui restituer cette puissance émotive et artistique qui en font un chef-d'oeuvre capable de résister au passage du temps.