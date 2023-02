Jouer avec la lumière

"On ne conçoit pas plus une maison sans lampe qu'une lampe sans maison", écrit Gaston Bachelard : un luminaire crée une bulle dans la bulle, délimite un espace aux contours flous où il fait bon voir et bon vivre, désigne un îlot dans l'océan de la pénombre où le regard accoste et où l'âme vient chercher du réconfort. "Il y avait de la lumière, alors je suis entré. . ". C'est le premier signe de bienvenue, l'appel vers l'intériorité paisible. Il est à la portée de chacun de s'emparer de cette baguette magique qu'est la lumière afin d'offrir à une ampoule nue une parure de papier de soie, d'écorce d'arbre, de tulle, de fleurs séchées, de plumes, de plâtre ou de dentelle. Il suffit de réapprendre à jouer à cache-cache : filtrer, tamiser, ombrager, réfléchir, diffracter... La lumière est joueuse, elle n'attend que vous pour vous éclabousser de sa poésie. Plus de 50 projets créatifs faciles à reproduire pour le plaisir de fabriquer soi-même lampes, guirlandes, photophores et autres jeux de transparence.