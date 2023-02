Toscane. Avec 1 Plan détachable

La Florence Renaissance, regorgeant d'oeuvres de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, des monuments mondialement connus à Pise, des courses de chevaux remontant au Moyen Age à Sienne. Des villes et villages qui se cachent parmi des vignobles, des cyprès et des oliveraies. Des stations balnéaires chics grouillant de vie. Le parfum et le goût du vin chianti, des pains faits maison et des fromages locaux. Une nature particulièrement riche et des paysages oniriques. Tous les sites qui contribuent à l'ambiance unique de la Toscane sont décrits dans ce guide, muni d'une carte laminée. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants - les cartes indiquant l'emplacement des 78 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable au format de poche - échelle 1 : 600 000, plans supplémentaires de Florence, Pise, Sienne, Pistoia et Prato.