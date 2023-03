Un héro ambigu. Qui ne connaît pas le maréchal Ney ? Il est avec Murat, Lannes ou encore Lefebvre, parmi les maréchaux d'empire les plus connus et les plus populaires. De fait, rien ne lui a manqué pour lui assurer une place prédominante dans l'épopée napoléonienne, ni la bravoure, ni les victoires, ni les malheurs... Sa popularité, le maréchal la gagna d'abord lors des guerres de la Révolution en s'illustrant au sein de l'armée de Sambre-et-Meuse. Mais sa bravoure à Friedland, à la Moskova - dans une carrière bien remplie comptant près de 300 combats et de 50 batailles rangées - emportèrent l'adhésion de ses détracteurs les plus récalcitrants. Car l'homme n'est pas d'un bloc ; si son enthousiasme efface bien souvent ses erreurs de commandement, sa susceptibilité envers ses condisciples ternit son image, écornée également par son inconstance politique lors de la fin de l'épopée napoléonienne. Sa mort, face à un peloton d'exécution, le 7 décembre 1815, fit de lui un martyr. Le présent ouvrage met en scène ce personnage de légende en s'appuyant sur de nombreuses archives, qu'elles soient privées ou publiques, ou qu'il s'agisse de Mémoires de contemporains. Lesquels se sont souvent interrogés sur cet homme qui mêla étroitement, au cours de son existence, tant la franchise et la susceptibilité que le courage et l'inconstance.