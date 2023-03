The Croaking. Tome 1

Au Perchoir, un faux pas et vous risquez de vous bruler les ailes... Après une guerre civile dévastatrice, les derniers membres de la civilisation des Avians - des humains dotés d'ailes d'oiseaux - se sont établis sur la seule île encore habitable. Depuis lors, les Corbeaux qui ont déclenché cette guerre fratricide sont mis au ban de la communauté. Contrairement aux Aigles qui constituent l'élite de cette nouvelle société. C'est dans ce contexte que Scra est accepté à l'académie militaire la plus prestigieuse du monde, le Perchoir. C'est le premier Corbeau à y être admis. Entre les tests de vol, les cours et les meurtres, Scra et ses camarades, Ky et Ree, doivent s'unir pour démêler les secrets qui entourent son admission. Leur enquête les mènera à s'interroger sur la guerre des Corbeaux, responsable de la chute de leur civilisation, et sur l'existence d'une super arme appelée The Croaking. Retrouvez dans ce tome, les 25 premiers épisodes de la série. The Croaking a été nominé aux Ringo Awards 2020 dans la catégorie " Best Webcomic ".