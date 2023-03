Le guide complet du dessin de manga

Donnez vie à vos personnages de manga grâce à ce guide pratique et complet ! - Plus de 20 exercices pour tous niveaux, décrits étape par étape. - Des instructions claires et simples, accompagnées de conseils, d'astuces et de galeries d'inspiration. - Découvrez comment dessiner facilement toutes les parties du corps, les traits du visage, la posture, les proportions, les émotions, les vêtements... - Apprenez à utiliser des marqueurs, des crayons de couleur, des aquarelles et des acryliques pour animer vos personnages !