Emma Averell ne manque de rien. Elle mène une brillante carrière d'avocate, a deux enfants et un mari aimant, père au ­foyer. Cependant, tout n'a ­pas toujours été parfait et elle cherche désespérément à­ enfouir le traumatisme de son enfance. Alors que le jour de ses quarante ans approche dangereusement, Emma ne parvient plus à dormir. A-t-elle la folie dans le sang ? Dans le brouillard, à moitié consciente, pourrait-elle finir par blesser sa famille tout comme sa mère l'a fait des années plus tôt ? Y a-t-il une autre explication aux événements étranges qui se produisent autour d'elle ? Emma doit démêler les sombres fils de son passé pour protéger les personnes qu'elle aime... ou risquer de tout perdre, y compris sa santé mentale. Car au coeur de la nuit, de cache la folie... Traduction de l'anglais (Royaume-Unis) par Paul Benita