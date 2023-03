Conte cruel Hélène est rejetée par son père qui la trouve laide, car sa laideur est une nuisance au sculpteur et esthète qu'il est. Chassée du domicile paternel, la jeune femme décide de haïr son sexe et de vouer à son tour un culte aux arts. Personnage hors norme, courageux et au caractère fort, Hélène finit par assumer sa différence, prend le parti d'être originale et étrange, et laisse libre cours à son intellect. Elle, qui se cachait du monde, devient l'égale des hommes, se mue en figure publique reconnue du tout-Paris, et son salon attire artistes et érudits en vogue ! Sa réussite mondaine suffira-t-elle à son bonheur ? Et peut-elle si aisément échapper à sa condition de femme ? Juliette Adam, sous un nom de plume, offre avec Laide un conte cruel sur le dictat du beau et les relations femmes-hommes.