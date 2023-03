Camino Tome 6 : Viva Espana

Compostelle n'est plus très loin. Martin, Gribouille et toute la famille traversent une Espagne brûlante et calme. Enfin... presque ! Car finalement il faudra bien de l'astuce, du courage et de l'amitié pour surmonter les embûches qui surgiront au fur et à mesure. Arriveront-ils finalement au bout du Camino ? Marie Bertiaux, mère de famille et jeune auteur, part chaque année en famille avec un âne sur les chemins de Compostelle...