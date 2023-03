La révolution antispéciste. Préface inédite

Etes-vous spéciste ? Autrement dit, refusez-vous de prendre en compte les intérêts de certains animaux, uniquement parce qu'ils sont d'une autre espèce que la nôtre ? Si c'est le cas, vous commettez une discrimination arbitraire, similaire à celle que les racistes opèrent à partir de la race ou l'ethnie. C'est en tout cas la thèse de ce livre, qui entreprend une déconstruction en règle de ce spécisme. Constitué de textes fondamentaux du mouvement anti­spéciste français et d'articles inédits, il montre l'inanité aussi bien de l'idéologie qui oppose la nature à la culture que des éthiques fondées sur une hiérarchie des êtres. A la place, il promeut une éthique plus juste, qui prend en compte les intérêts de l'ensemble des êtres capables d'être affectés en bien ou en mal par ce qui leur arrive, c'est-à-dire de tous les êtres éprouvant des sensations, des émotions et des sentiments. L'antispécisme nous invite ainsi à opérer une révolution dans nos rapports aux animaux humains et non humains – y compris les animaux sauvages.