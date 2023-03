Réussir son divorce

Un essai pratique et psychothérapeutique donnant toutes les clés pour parvenir à une séparation paisible, avec des témoignages et conseils. - identifier et surmonter les blessures que provoque toute séparation pour arriver à communiquer (image de soi, jugement d'autrui, rejet, abandon). Tant que l'on est blessure contre blessure, on ne peut pas se parler sereinement ; les différents sentiments décortiqués : la culpabilité, l'échec... - Protéger les enfants : savoir différencier le couple de l'équipe parentale. Le côté dévastateur de la critique à l'égard du conjoint. - Distinguer la question de l'argent des émotions (réparation fantasmatique via l'argent). De l'importance de vivre ses émotions, d'apprivoiser la solitude, la colère...