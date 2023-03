L'oracle Céleste Astrokiff

Júlia Salomé, alias Astrokiff, vous propose de communiquer avec les astres grâce à son Oracle Céleste inspiré de la mythologie gréco-romaine pour la représentation du zodiaque, les 12 dieux et déesses de l'Olympe représentant chacun l'un des 12 signes. Laissez-vous porter par l'énergie des 12 signes astrologiques, la force des éléments, le mouvement des astres et des planètes, le rythme des saisons et le symbolisme des notions de l'oracle de Belline. Les cartes astrologiques de cet oracle se lisent dans deux sens, en ombre et en lumière, dans leurs aspects positif et négatif.