Ramsès II. Le plus grand pharaon d'Égypte

Redécouvrez la vie de Ramsès II, pharaon glorieux. 90 ans de vie dont 66 ans de règne ont fait de Ramsès II un pharaon hors-norme. Il reste l'un des plus célèbres rois d'Egypte, plus de 3 000 ans après sa mort. Incarnation du Dieu soleil, son règne sera auréolé de gloire. Pharaon guerrier, il s'illustrera au travers de ses nombreuses conquêtes militaires. Sa victoire à Qadesh le fera entrer dans la légende. Pharaon bâtisseur, il laissera derrière lui statues et monuments dans tout le pays, dont le plus magistral restera le temple d'Abou Simbel et ses colosses, érigés pour le culte des dieux, du pharaon et de sa femme Néfertari. D'une longévité exceptionnelle, il semblerait même que Ramsès II soit devenu immortel. L'Egypte et ses pharaons traversent les générations pour fasciner petits et grands, curieux et passionnés. Ce livre offre un panorama complet de la vie triomphale de Ramsès II. Au fil des pages, richement illustrées, c'est toute l'histoire d'un pharaon d'exception qui est retracée.