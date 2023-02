A la découverte de Tokyo et du Japon

Une introduction parfaite au Japon et à la culture japonaise ; un guide illustré de la culture et du voyage. L'artiste Betty Reynolds capture des souvenirs avec son pinceau et ses aquarelles. Ce livre étonnant offre un point de vue extérieur sur la vie quotidienne dans la capitale japonaise, un lieu où les distributeurs automatiques parlent, où les toilettes peuvent être terrifiantes et où les festivals séculaires se déroulent sur fond d'architecture spatiale. Pendant les sept années où l'auteur a vécu au Japon, elle a rempli plus de trente carnets de croquis avec tout ce qui attirait son attention. Qu'il s'agisse de mode, de nourriture, de sports, de transports, de rituels saisonniers ou de passe-temps japonais, chaque croquis vivant est un régal, et les légendes manuscrites pleines d'esprit de Reynolds, également en japonais, constituent une ressource divertissante pour les étudiants débutants en langue japonaise.