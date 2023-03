A la reconquête de l'attention

Qui n'a jamais commencé un roman pour se retrouver deux minutes plus tard sur les réseaux sociaux ? La perte d'attention est le mal du siècle, et notre seule volonté est insuffisante pour lutter contre la distraction organisée. Pourtant, l'attention est notre bien cognitif le plus précieux. Mais il existe des solutions pour ne pas céder à l'éparpillement. Créer un environnement propice, faire évoluer son rapport au temps et à l'urgence... autant de moyens de reconquérir votre attention que vous découvriez dans ce livre, pour gagner en qualité de vie et aller enfin au bout de ses projets et de ses rêves. Diplômée de HEC, Anne Penicaut est professeure de mémoire et de méthodologie pour des adultes et des élèves de tous niveaux. Elle est aussi consultante et formatrice en entreprise, notamment pour le groupe L'Oréal, pour qui elle a conçu et anime une formation sur l'attention. Préface de Mathieu Ricard. · Comprendre le FONCTIONNEMENT de son ATTENTION · Des solutions CONCRETES et ACCESSIBLES à court et long terme · Aussi DOCUMENTE que RASSURANT