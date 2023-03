Sarah Bernhardt (1844-1923) connut de son vivant une gloire absolument unique. Sa « voix d’or » lui valut le qualificatif de Divine. Pendant plus d’un demi-siècle, elle incarna les héroïnes tragiques et triompha dans Phèdre, dans Théodora, dans L’Aiglon. Directrice de théâtre, elle monta des pièces à grand spectacle qui firent sa célébrité. Actrice moderne, elle mena une carrière internationale et sut monnayer son image de star. Se définissant comme une artiste complète, elle exposa tous les ans au Salon ses peintures et ses sculptures. Amoureuse fougueuse et exigeante, elle eut de nombreux amants. Elle fascinait – ou indisposait – par son courage, ses folies, sa neurasthénie, sa morbidité.Un portrait à la fois intime et solidement documenté par une spécialiste de l’histoire des arts et du spectacle.