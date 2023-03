Les auteurs maudits et la malédiction littéraire. XIXe et XXe siècle

Ce Cursus étudie la persistance et l'évolution de la malédiction littéraire dans le champ culturel français des XIXe et XXe siècles. Au croisement de la littérature française, de la littérature comparée et de la sociologie, l'ouvrage révèle l'actualité et la fécondité de ce mythe. Loin de s'inscrire dans la perspective d'une vision sacrée de la littérature, il montre comment la figure des auteurs maudits s'insère depuis toujours au sein d'une véritable stratégie éditoriale à des fins de visibilité. Ce phénomène qui appartient à la vie littéraire a pu même dépasser ce domaine pour influencer et façonner d'autres disciplines, comme la musique, le cinéma ou la bande dessinée.