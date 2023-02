Humanité et humanisme. Recueil de conférences et de textes maçonniques

Michel Warnery est à la fois un homme qui fit sa carrière dans les affaires, avec brio, et un homme de réflexion qui analyse la société en son histoire, sa grandeur, ses qualités et ses défauts. Ses divers ouvrages en témoignent. Il a voulu ici faire partager une partie des sujets sur lesquels il s'est penché dans des revues spécialisées pendant presque vingt ans. Cette compilation d'un érudit des milieux maçonniques ouvre une fenêtre sur ce laboratoire d'idées qu'est la franc-maçonnerie, et donne à penser sur des thèmes diversifiés, comme, notamment : Le Dieu du pasteur Desmons, L'aspect initiatique de l'Apocalypse, Cambacérès ou l'art du compromis, Une voie vers la connaissance de soi : l'existentialisme, Cogito Ergo Sum, Dimension mystique - dimension poétique -dimension initiatique, V.I.T.R.I.O.L, Die Aufklärung et la Franc-maçonnerie allemande, Ethique & Action, Gilgamesh, "If" (Rudyard Kipling), Instruire ou transmettre, Un regard sur les sociétés secrètes chinoises et leur analogie avec la Franc-maçonnerie européenne, La pensée de Wang-Fù-Zeu et le processus initiatique lié à la Franc-maçonnerie, La thérapie du rire, Le G.A.D.L.U. dogme ou libre interprétation,Le mot substitué, L'Humanisme et la philosophie des Lumières, Le vin, Lire aux éclats, Xénophobie mal endémique, Le symbolisme maçonnique, langage d'Orient ou d'Occident ? ... Michel Warnery nous a habitués à des romans passionnants à travers lesquels il passe au crible la société humaine. Ici, il nous livre sa pensée profonde sur une humanité qu'il embrasse dans sa profondeur et ses questionnements. Un ouvrage à déguster au choix des thèmes. Une mine de pensées...