Kit et Siam. CP. Pochette d'activités. Méthode de lecture syllabique

Une méthode de lecture syllabique clé en mains et 100% déchiffrable pour travailler le code et la compréhension ! La pochette de l'élève : Un petit format pour se repérer aisément dans la page et réduire le poids du cartable. - 10 livrets d'activités variées en lien avec le manuel de lecture pour s'entraîner sur le code. - Un livret d'étude de la langue et de vocabulaire. - 1 livret de lecture-compréhension regroupant des textes variés issus de différents types d'écrits (lettre, conte, fable...)