Il était une fois... Un massacre raciste

Au début des années 1900, une importante communauté afro-américaine prospérait dans la ville de Tulsa, en Oklahoma. Le quartier de Greenwood avait son propre système scolaire, ses bibliothèques, ses églises, ses restaurants, son bureau de poste, ses cinémas... Mais tout cela allait changer en l'espace de deux terribles, indicibles journées... Les 31 mai et 1er juin 1921, une foule de Blancs armés attaqua Greenwood. Les émeutiers mirent à sac immeubles et commerces, et les firent brûler. Sans que la police intervienne, quelque 300 Noirs américains furent tués, plus de 8 000 perdirent leur maison. Mais aucune enquête officielle ne fut instruite durant les soixante-quinze ans qui suivirent cette tragique flambée de violence raciale. Sous la forme apparente d'un conte, d'une vérité hélas très cruelle, le texte de C. B. Weatherford répare cette injustice. En tirant les leçons des horreurs du passé, nous pourrons avancer vers un avenir meilleur. Destinée aux 8-12 ans, la version originale de cet album a obtenu de très nombreux prix aux Etats-Unis, parmi lesquels un Caldecott Honor 2022 pour la puissance évocatrice des illustrations de Floyd Cooper.