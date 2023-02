Construis tes villes du futur avec des autocollants

Les autocollants fournis dans ce livre permettent de reconstituer des villes futuristes fabuleuses. Ce livre de plus de 150 autocollants vous propose un voyage dans les villes du futur. Des stations spatiales géantes aux colonies sur Mars, les enfants y trouveront des mondes sous la mer, des villes cyberpunks et bien d'autres. Ils auront plaisir à compléter des villes extraordinaires à l'aide des autocollants et à lire les explications et les statistiques les concernant.