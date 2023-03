La haine de l'antiracisme

Comment en est on arrivé à haïr l'antiracisme ? Alain Policar analyse et dénonce comment de nombreux universitaires et penseurs français en sont venus à considérer l'antiracisme comme une menace pour la République. Comment des intellectuels médiatiques, souvent issus de la gauche, ont rejoint les néo-conservateurs ou les nationaux-républicains aux côtés de l'extrême droite pour affirmer que l'antiracisme viserait non seulement la laïcité mais les blancs ! Alain Policar plaide ici pour un universalisme rénové qui pense l'unité du genre humain. Contre le républicanisme jambon-beurre ou la catho-laïcité, l'antiracisme doit se débarrasser du nationalisme et de sa formule moderne, le souverainisme, condition pour une véritable efficacité politique du combat contre le racisme.