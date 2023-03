Bolloré, l'homme qui inquiète. Edition revue et augmentée

Qui est vraiment Vincent Bolloré ? Le magnat des médias français – de Canal + à CNews et Europe 1 – ou l'entrepreneur mondial rêvant de bâtir un " Netflix latin " ? Le financier qui accumule les milliards en remodelant Vivendi, ou le visionnaire qui les dépense dans des projets fous ? Le conservateur et soutien d'Eric Zemmour ou le catholique respectueux de la doctrine sociale de l'Eglise ? L'Africain mis en examen pour corruption ou l'Italien donnant du fil à retordre à Silvio Berlusconi ? Un peu tout cela sans doute, mais Bolloré est d'abord la 14e fortune française et, comme il le confesse lui-même : " Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est l'argent. " Ce n'est pas un hasard si le tombeur de Lagardère fascine Nicolas Sarkozy et inquiète Emmanuel Macron. Jamais une telle puissance financière n'aura débarqué dans les médias français avec ce souci d'imprimer sa vision. Et sans aucun état d'âme... Vincent Beaufils, journaliste et témoin de la dynastie Bolloré depuis quarante ans, esquisse en dix portraits inédits le visage de cet homme public que personne ne connaît vraiment, et qui a maintes fois assuré qu'il prendrait sa retraite le 17 février 2022... Tiendra-t-il parole ?