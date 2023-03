Politique et gestion de la culture. Publics, financement, territoire, stratégie, 4e édition

Recherche de performance, ancrage territorial, stratégie à l'égard des publics, internationalisation... les institutions culturelles semblent aujourd'hui avoir intégré les "lois du marché" . Plongés dans un environnement caractérisé par la commercialisation et la financiarisation de la culture, leurs responsables doivent désormais composer avec de nouvelles notions dont ils sont peu familiers : marketing, management, évaluation, leadership... Pour autant, ces institutions bien particulières ne peuvent être considérées comme des entreprises, et leur gestion doit s'adapter à leur spécificité : celle d'" organisations culturelles de marché" . Cette nouvelle édition présente aux étudiants et professionnels des arts et de la culture les outils et grilles d'analyse nécessaires à la bonne gestion de leur institution. L'ouvrage interroge également leur avenir, face à l'essor des techniques numériques et leur place dans la société.