Jardiner sans se fatiguer

Dans les années 1960, une femme, Ruth Stout, établie dans le Connecticut, aux Etats-Unis, devient célèbre par sa méthode de jardinage, qui repose sur le fait de couvrir le sol d'une épaisse couche de foin. Son livre affichait sans ambages : "Sans bêcher ; sans biner ; sans sarcler ; sans désherber ; sans arroser ; sans traiter...". Aucun doute n'est permis : c'était révolutionnaire, et pour le moins radical. Est-ce sa naissance dans un milieu quaker ? - un mouvement religieux issu du protestantisme qu'on peut caractériser par quatre mots : abolitionnisme, pacifisme, simplicité et sobriété - ; qui lui a donné cette incroyable liberté de penser ? Qui lui a insufflé cette manière de jardiner, encore totalement innovante de nos jours ? Comment a-t-elle réussi à s'imposer, elle, une femme, face aux scientifiques et autres experts hommes, tenants de l'agriculture conventionnelle ?