Musée sauvage. Habiter la collection

Sous ce titre en deux parties, où la collection est d'emblée située du côté de la maison et le musée du sauvage, le Musée de Bagnes propose une publication qui explore la thématique de la collection privée. Dans le champ muséal, la collection privée peut être considérée comme une sorte d'anti-modèle à la collection muséale professionnelle. Du fait de l'attachement émotionnel à une région ou une époque, le rapport profane à l'objet dénoterait d'une trop faible distance pour penser la réunion d'un corpus pertinent. Cette attitude conduirait les amateurs privés plutôt à accumuler et à amasser des objets sans véritable souci de systématique ou de classification. L'acte du collectionneur amateur constituerait la part d'ombre de l'approche professionnelle. Les musées amateurs ne sont pas des sous-musées professionnels mais plutôt des institutions mues par leur propre dynamique (hors cadre, " sauvages ") et leur propre grille de lecture qui ne peuvent être comparés à des musées scientifiques mais qui doivent être étudiés comme un genre autonome. La démarche revient à révéler différents regards portés sur le patrimoine collecté. Les différents articles éclaireront les dimensions variées de la collection privée.