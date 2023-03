Le grand méchant Loup : Joyeuses Pâques, grand méchant loup !

C'est Pâques ! Et qui dit Pâques, dit chocolats... MIAM MIAM ! Le grand méchant loup en salive d'avance. D'autant que, SNIF SNIF, il sent dans l'air la présence d'un lapin et d'une poule... GRAOUUH ! Mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, grand méchant loup ! Un livre-marionnette pour mimer du bout des doigts les aventures d'un grand méchant loup finalement pas si méchant.