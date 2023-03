Thrace Tome 1 : Lupi, frates, amantes (loups, frères, amants)

En l'an 79, Adriana Pollia, une jeune et jolie noble de Pompéi et son esclave Cleio ont miraculeusement échappé à la colère du Vésuve. Seuls, ils vont vivre de petits larcins et prendre soin l'un de l'autre. Mais lorsqu'ils sont recueillis par l'oncle d'Adriana, Cleio est rejeté et Adriana sera forcée d'épouser un vieux et pervers sénateur. Elle suivra malgré tout son destin de noble Romaine et finira par oublier son amour de jeunesse. Mais la flamme du passé se ravivera le jour où, au Colisée, elle assistera aux débuts d'un jeune et fort gladiateur... Est-ce son bien-aimé Cleio qui se cache sous ce casque ? Scénarisé avec précision, illustré avec sensualité, Trif nous offre une de ses plus belles réalisations embellie par les couleurs chaudes de son ami Andrea Celestini, cette série en 3 volumes promet un voyage historico-érotique épique dans l'univers des gladiateurs de la Rome antique.