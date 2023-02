Edgar Morin, en suivant la voie. Une vie, une oeuvre

Une étude biographique consacrée à l'un des plus grands penseurs de notre temps, Edgar Morin, au travers des grands thèmes qui ont aiguillé sa vie et son oeuvre. Le parcours intellectuel atypique d'Edgar Morin Travailler, discuter, polémiquer avec Edgar Morin, c'est éprouver sa bienveillance et glisser, parfois, dans l'adulation. C'est particulièrement vrai en Amérique latine où le penseur français jouit d'une vive popularité. Au point, selon certains, de gêner toute approche critique de son oeuvre foisonnante et protéiforme. Tel est bien l'écueil qu'entend éviter Francis Lecompte en reconstituant l'évolution de ce penseur atypique, dont la vie et la pensée, de son propre aveu, " sont inextricablement mêlées ". La méthode Morin s'est dessinée dès son adolescence. Entre la crise des démocraties et celle du capitalisme, l'avènement d'Hitler et les procès de Moscou, le jeune Edgar Nahoum s'interroge : " Que puis-je savoir, que puis-je croire, que puis-je espérer ? " Avec, déjà, l'ambition de comprendre ce qu'est l'humain en rapprochant tous les savoirs : transgresser les frontières entre des disciplines cloisonnées, confronter les points de vue en réunissant chercheurs et scientifiques venus de disciplines multiples, où tous s'entre-éduquent. Sans oublier l'exigence d'autocritique, l'un des piliers de sa méthode depuis sa rupture avec le communisme en 1959, qui le conduit à l'autoexamen permanent de ses propres recherches. Son côté visionnaire, sa liberté d'action, sa marginalité, l'épicurisme... Tels sont quelques-uns des fils conducteurs que déroule cette étude biographique, offrant un panorama complet sur la personnalité, mais aussi les méthodes de travail et de réflexion d'un des plus influents penseurs de notre temps, en sociologie comme en philosophie. Un cheminement où l'on croise à la fois Kant et Staline, le football et l'écologie, la biologie et les faits divers...