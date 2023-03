Design. Edition bilingue français-anglais

Architecte, Jean-Michel Wilmotte conçoit du mobilier, des luminaires, des textiles et toutes sortes d'objets depuis plus de quarante-cinq ans. Véritable laboratoire de recherche sur les détails, les formes, les assemblages et les matières, le design constitue un terrain de jeu infini, lui permettant d'expérimenter et d'enrichir un vocabulaire commun à ses architectures. Les 1568 entrées de ce catalogue raisonné témoignent d'un processus de création particulièrement fécond et unique.