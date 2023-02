La loi du plus faible. La nature n'est pas darwinienne

Le préjugé est tenace : les plus forts feraient la loi. Pourtant la nature dément ce préjugé : les plus faibles sont l'objet d'une protection remarquable dès leur conception. Les plus faibles, dotés génétiquement de pouvoirs de survie considérables, font la loi depuis l'utérus. Quelle leçon tirer de cette évidence oubliée ? Un grand livre d'éthique. Dans une ambiance délétère, faite de violences verbales et d'invectives, on proclame les droits de la force et du nombre, on nie le droit qui protège le faible et le place à égalité avec les puissants. Dans cet ouvrage, l'auteur mobilise de multiples connaissances et rassemble un faisceau de preuves afin d'établir qu'il n'en va pas ainsi : Ancien étudiant en biologie, en complément de son cursus philosophique, et longtemps familier de la pensée d'Antoinette Fouque associée à l'aventure des Vendredis de la philosophie, pensée qui cherche à symboliser l'utérus, François Guéry entreprend de réécrire l'histoire de la vie évolué en montrant comment le foetus, vivant qui se développe, reçoit un droit à la vie exorbitant en colonisant l'utérus jusqu'à voir le jour, et comment, surtout chez les mammifères, la mère enceinte lui fait un rempart de son corps entier. En gender-sceptique, il retrace encore l'erreur de ces idéologies qui tournent le dos à la relation entre générations, qui est la vraie dimension de la sexualité, pour n'affirmer avec narcissisme que le droit à la libre sexualité au sein d'une même génération.