Goldman. Une vie en chansons

Après quarante ans de carrière, on ne compte plus les tubes de Jean-Jacques Goldman. Chanteur à succès, parolier inégalé, artiste engagé, discret quant à sa vie privée, il est depuis de nombreuses années la personnalité préférée des Français. Dans ce livre, Eric Jean-Jean dévoile les secrets de création de l'artiste et propose de découvrir, à l'aide de nombreuses anecdotes, l'histoire de soixante chansons qui sont autant de repères jalonnant la vie de Jean-Jacques Goldman. Soixante chansons qui esquissent le portrait d'un homme droit et honnête. Un homme à la fois complexe et transparent, qui a voulu très fort être le premier et n'a pas aimé être au sommet. Un homme qui, somme toute, préfère le chemin à la destination. Un homme de conviction, de parole et de combat.