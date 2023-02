La Lettre de Charlotte

Printemps 1941. Trois femmes, Marie, sa soeur Charlotte et leur mère Madeleine, vivent misérablement. La présence des occupants les divise. Marie fréquente un jeune résistant, Jean, alors que Madeleine se rapproche des soldats allemands afin de survivre. Lors d'un bal où les jeunes filles sont invitées, Charlotte rencontre un jeune officier allemand et tombe sous son charme. Mais lorsque Jean est arrêté et torturé, la suspicion exalte les esprits... Qui l'a dénoncé ?