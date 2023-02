Le monde de Limi. La ronde des saisons

Limi est un petit personnage qui vit dans un monde à part : la page. Ce monde imaginaire lui offre la liberté de se déplacer dans le temps, aussi bien vers le passé que vers le futur, en reculant ou en avançant dans la page. Il peut ainsi explorer son univers sous un angle inhabituel, enrichi de la perspective du temps. Limi aime la nature. Dans cette histoire, il découvre les saisons et comprend qu'elles reviennent. Tout commence par la découverte d'un pommier l'hiver. En suivant son évolution, du bourgeon à la fleur et au fruit, il comprend le cycle des saisons et découvre d'autres indices qui permettent de reconnaître les quatre saisons.