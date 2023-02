Des scènes de torture filmées caméra à l'épaule... Des vidéos anonymes déposées directement au siège de la police judiciaire parisienne... Des victimes introuvables réparties aux quatre coins du monde... Entre sectes, snuff movie et folie humaine, le capitaine Darros et son équipe vont devoir composer avec le doute... jusqu'à ce que l'impensable prenne le pas sur la réalité... Après TAO, Olivier Patry signe ici le second opus de sa trilogie du 36. Avec ses personnages attachants et sa plume incisive, il livre avec OCCISUM une nouvelle enquête policière qui ravira les inconditionnels de polars noirs.